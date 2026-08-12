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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Löwen einlullen

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 12.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Löwen einlullen

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Die Ollie & Moon Show

Folge 6: Die Ollie & Moon Show: Löwen einlullen

12 Min.Folge vom 12.08.2026

Weil Ollies Super-Duper-Hüpfe-Flummi unerreichbar oben auf dem Dach liegt, brauchen Ollie und Moon die Hilfe von einer sehr großen Person. Aus diesem Grund reisen sie nach Kenia, um ihre Freundin, die Giraffe Geraldine, zu bitten, ihnen zu helfen. Doch als sie ankommen, blockiert ein furchterregender Löwe den einzigen Weg zu Geraldines Haus. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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