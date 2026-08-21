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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Mission Mischka

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 21.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Mission Mischka

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Die Ollie & Moon Show

Folge 20: Die Ollie & Moon Show: Mission Mischka

12 Min.Folge vom 21.08.2026

Moon findet im Park ein Spielzeug – den sprechenden Teddybären Mischka. Ollie entdeckt, dass der Bär ein Namensschild hat. Der Ort, aus dem sein Besitzer stammt, ist darauf deutlich zu lesen: Belkovo in Russland. Doch anders als sonst will Moon nicht sofort zum Flughafen rasen und losfliegen. Sie möchte Mischka viel lieber behalten und sucht nach allen möglichen Vorwänden, um nicht nach Belkovo reisen zu müssen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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