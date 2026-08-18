Die Ollie & Moon Show: Beschwingt auf BorneoJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 15: Die Ollie & Moon Show: Beschwingt auf Borneo
12 Min.Folge vom 18.08.2026
Tante Schnurr reist am nächsten Tag zum Mond. Damit sie kein Heimweh bekommt, soll Ollie ein Musikvideo drehen. Darin soll er für seine Tante den gemeinsam Spezialtanz aufführt. Moon schlägt vor, dafür auf die Insel Borneo zu fahren, der schönen Kulisse wegen. Doch die Drehversuche werden ständig unterbrochen, weil der Orang-Utan Osman laut mit Kokosnüssen herumklopft. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
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