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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Pyjama-Probleme

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 13.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Pyjama-Probleme

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Die Ollie & Moon Show

Folge 9: Die Ollie & Moon Show: Pyjama-Probleme

12 Min.Folge vom 13.08.2026

Ollie und Moon sind verzaubert vom Sternenhimmel. Deshalb beschließen sie, im Hinterhof zu übernachten. Dummerweise macht ihnen ein Regenschauer in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung. Moon hat jedoch eine tolle Idee. Sie will nach Spanien, in die Pyrenäen reisen, um doch noch ihren Plan vom Camping im Freien in die Tat umzusetzen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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