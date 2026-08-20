Die Ollie & Moon Show: Das MeerjungfrauenballettJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 17: Die Ollie & Moon Show: Das Meerjungfrauenballett
12 Min.Folge vom 20.08.2026
Moon hat ein Buch über Meerjungfrauen gelesen. Nun möchte sie eine kennenlernen und bei einem speziellen Wassertanz mitmachen, der im Buch beschrieben wird. Dazu reist sie mit Ollie nach Dänemark, schließlich steht dort die Statue der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Ollie möchte Moon nicht enttäuschen, und traut sich nicht ihr zu sagen, dass es gar keine Meerjungfrauen gibt. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
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