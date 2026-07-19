Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde vom 20.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 19.07.2026: Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde vom 20.07.2026
64 Min.Folge vom 19.07.2026
Andreas Vitasek zählt zu den größten und beliebtesten Kabarettisten des Landes. In dieser Neuproduktion wird auf einige seiner lustigsten Auftritte zurückgeblickt, in denen der Großmeister des Kabaretts wie kein Zweiter die Absurditäten des Alltags pointiert und mit feinem Humor aufs Korn nimmt. Bildquelle: ORF/ORF III
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