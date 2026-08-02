Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Güssing vom 03.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 02.08.2026: Kabarett unter Sternen: Die Tafelrunde Open Air aus Güssing vom 03.08.2026
74 Min.Folge vom 02.08.2026
Satire unter freiem Himmel: Bei "Kabarett unter Sternen" begrüßte Gerald Fleischhacker im Rahmen des Kultur-Sommer-Güssing Andreas Vitásek, Herbert Steinböck, Eva Maria Marold und Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Gemeinsam kommentierten sie mit viel Witz aktuelle Ereignisse und die skurrilsten Nachrichten der vergangenen Wochen. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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