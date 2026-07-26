Günther Lainer - Best Of Tafelrunde vom 27.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 26.07.2026: Günther Lainer - Best Of Tafelrunde vom 27.07.2026
51 Min.Folge vom 26.07.2026
Der Oberösterreicher Günther Lainer zählt zu den beliebtesten Kabarettisten des Landes. "Best of Tafelrunde" blickt auf die besten Auftritte des Publikumlieblings zurück - mit schlagfertigen Pointen und viel Witz. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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