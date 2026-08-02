Die Tafelrunde - Classics: Sommerurlaub vom 03.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 02.08.2026: Die Tafelrunde - Classics: Sommerurlaub vom 03.08.2026
56 Min.Folge vom 02.08.2026
Die Tafelrunde Classics präsentieren die Highlights aus der Satireshow, diesmal mit einem besonders schönen Thema - dem Sommerurlaub! Mit Auftritten von u.a. Gery Seidl, Gernot Kulis, Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Isabell Pannagl, Kernölamazonen uvm.
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Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3