Die Waltons
Folge 21: Das junge Paar
42 Min.
Ben überrascht seine Familie mit einer heimlichen Hochzeit! Als er seiner Familie seine Braut vorstellt, sind Eltern und Geschwister alles andere als begeistert von der Nachricht. Sie empfinden es als Vertrauensbruch, dass er sie nicht eingeweiht hat, und es kommt zu einem riesigen Krach. Aus diesem resultieren schließlich auch Spannungen zwischen den frischgebackenen Eheleuten, und Ben stellt fest, dass das Eheleben viel komplizierter ist, als er es sich vorgestellt hatte ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen