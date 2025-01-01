Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 22
Folge 22: Gefahr für John

43 Min.

John Walton gerät in einen völlig unerwarteten Sturm der Gefühle: Seine alte Jugendliebe taucht in Walton's Mountain auf und kauft ein Lokal, das "Dew Drop Inn". Die beiden stellen fest, dass sie noch immer eine Menge füreinander empfinden. Als Johns Freunde und seine Kinder Wind davon bekommen, sind sie beunruhigt und setzen alles daran, eine Annäherung der zwei zu verhindern ... Unterdessen eröffnen Elizabeth und Cindy eine Feldküche für die Soldaten von Camp Rockfish ...

Warner
