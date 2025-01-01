Die Waltons
Folge 24: Der Gründertag
43 Min.
In Walton's Mountain soll der Gründertag gefeiert werden. Alle Bewohner des Ortes durchstöbern Keller und Kammern, um nach Gegenständen aus der Pionierzeit zu suchen, die an dem Tag ausgestellt werden sollen. Schließlich glaubt fast jede Familie, gerade ihre Vorfahren wären die ersten Siedler im Ort gewesen. Unterdessen muss Jason im Rahmen seiner Ausbildung eine eigene Komposition vorlegen. Sein Stück ist eine Hommage an seine Heimat und heißt "Appalachian Portrait" ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH