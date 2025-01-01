Die Waltons
Folge 16: Das Vorbild
43 Min.Ab 6
Hazel Lamphere ist die neue Lehrerin von Walton's Mountain, von der viele Schüler begeistert sind, besonders Elizabeth. Corabeth will jedoch den umstrittenen Aufklärungsunterricht von Hazel verhindern. Was niemand bei diesen Diskussionen ahnt: Hazel ist todkrank und besitzt eine außergewöhnliche innere Stärke. Von Ben kann man das nicht gerade behaupten, denn er trinkt öfters mal ein Glas zu viel, um seine Angst vor der bevorstehenden Vaterschaft zu bewältigen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen