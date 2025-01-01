Die Waltons
Folge 6: Hollywood
46 Min.
Ein Regisseur will einen Dokumentarfilm über Picketts Fabrik drehen, was für Walton's Mountain eine große Sensation ist. Erin jedoch behält einen kühlen Kopf und lässt sich nicht von dem Großstadt-Regisseur beeindrucken. Immer wieder greift sie in die Dreharbeiten ein, wenn sie ihren Produktionsplan gefährdet sieht. Um endlich ungestört arbeiten zu können, greift der Filmemacher zu einem üblen Trick: Er will Erin umgarnen, indem er ihr Schauspiel-Potenzial einredet ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH