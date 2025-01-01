Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Fast wie früher

WarnerStaffel 8Folge 18
Folge 18: Fast wie früher

41 Min.

Ein Cousin des verstorbenen Großvaters kommt nach Walton's Mountain, um Geld abzuholen, dass Zeb ihm schuldet. Die Waltons wissen nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen sollen, denn er ist uralt und fühlt seinen Tod nahen. Sein größter Wunsch ist es, noch einmal ein Picknick in den Bergen zu machen ... Jason hingegen ist erst im Frühling seines Lebens und hat dementsprechend ganz andere Sorgen: Er ist unsterblich in ein Mädchen namens Toni verliebt ...

