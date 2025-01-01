Die Waltons
Folge 14: Die vollkommene Ehefrau
43 Min.
Cindy, die kurz vor der Entbindung steht, hat sich ein neues Buch mit dem Titel "Die vollkommene Ehefrau" gekauft, von dessen Inhalt sie hellauf begeistert ist. Darin steht unter anderem, dass man jeder Laune des Ehemannes Folge leisten sollte - ein Ratschlag, den Cindy streng befolgen will. Damit gefährdet sie eines Tages das Leben ihres ungeborenen Kindes ... Jeffrey, der seine neue Katze auf den Namen Harold getauft hat, stellt plötzlich fest, dass Harold schwanger ist ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH