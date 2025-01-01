Die Waltons
Folge 5: Die Unschuldigen
43 Min.
Olivia setzt sich für eine Kindertagesstätte ein, damit die Arbeiter aus der Rüstungsfabrik ihre Kinder tagsüber an einem sicheren Ort unterbringen können. Doch auch heitere Angelegenheiten beschäftigen die Waltons: Ike und Corabeth feiern demnächst ihren fünften Hochzeitstag. Vorbereitungen für die Feier werden getroffen, doch die Tatsache, dass Ike heimlich Tanzstunden bei Rose nimmt, führt zu großer Eifersucht bei Corabeth, die glaubt, ihr Mann würde sie betrügen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen