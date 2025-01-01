Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Einbruch

WarnerStaffel 8Folge 17
Der Einbruch

Der EinbruchJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 17: Der Einbruch

46 Min.

Jeff geht allen mit seinen dauernden Streichen gewaltig auf die Nerven. Doch eines Tages geht er wirklich deutlich zu weit, als er das Werkzeug von John schwer beschädigt. Mit seiner Lösung des Problems macht er allerdings alles noch viel schlimmer: Er bricht nämlich in Ikes Laden ein ... Ben, der sich nicht freiwillig zur Army gemeldet hat, weil er gegen den Kriegsdienst ist, wird von einem Soldaten in Walton's Mountain verspottet. Daraufhin ändert er seinen Entschluss ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen