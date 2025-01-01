Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 8Folge 10
47 Min.Ab 12

Zum großen Entsetzen von John und Olivia war vor einiger Zeit ein Telegramm des Kriegsministeriums eingetroffen, in dem man ihnen mitteilte, dass John-Boy, der an der Front als Kriegsberichterstatter gearbeitet hatte, vermisst wäre. Nun folgen endlich weitere Nachrichten, doch keine sehr guten: John-Boy ist zwar am Leben, wurde aber schwer verletzt und liegt in einem Lazarett bei Washington. Um bei ihm sein zu können, fängt Olivia dort als Rotkreuzhelferin an ...

