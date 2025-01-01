Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Auge um Auge (1)

WarnerStaffel 8Folge 1
Auge um Auge (1)

Auge um Auge (1)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 1: Auge um Auge (1)

46 Min.

Ein junger Mann aus Waltons's Mountain, Tommy Satterfield, ist aus der Armee desertiert und nach Hause zurückgekehrt. Nach langen Diskussionen kann John ihn davon überzeugen, sich zu stellen und zum Militär zurückzukehren. Kurz darauf wird Tommy nach Europa abkommandiert, wo er bei einem U-Boot-Angriff sein Leben verliert. Tommys Vater macht in seiner Verzweiflung John für den Tod seines Sohnes verantwortlich und fordert Rache ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen