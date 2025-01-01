Die Waltons
Folge 11: Die silbernen Flügel
43 Min.Ab 6
Eine attraktive Frau trifft in Walton's Mountain ein und möchte hier leben. Jim-Bob hilft ihr unter Einsatz aller Kräfte, eine alte Holzhütte aufzumöbeln und wieder salonfähig zu machen - er hat sich nämlich rettungslos in die Lady namens Betsy verliebt. Doch kurz darauf muss er eine schwere Enttäuschung einstecken: Er erfährt, dass Betsy glücklich verheiratet ist, und zwar mit einem Piloten der Air Force. Jim-Bob leidet unter entsetzlichem Liebeskummer ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH