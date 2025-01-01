Die Waltons
Folge 19: Die Operation
43 Min.
Während Emily Baldwin auch dieses Jahr wieder ihren Garten der örtlichen Jugend für ein großes Fest zur Verfügung stellen will und sich voller Freude an die Vorbereitungen macht, reagiert ihre Schwester ungehalten und lustlos: Sie fühlt sich seit einiger Zeit krank und mag nicht ans Feiern denken. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass sie am Grauen Star erkrankt ist und sich einer Operation unterziehen muss. Großmutter Walton muss sie von der OP überzeugen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen