Die Waltons
Folge 3: Die Verwandtschaft
43 Min.
Cousine Rose stattet den Waltons einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie ihre Enkel und den festen Entschluss, Olivia bei der Hausarbeit zu helfen und ihr das Leben zu erleichtern. Doch das ist nicht so einfach wie geplant ... Unterdessen herrscht Aufregung in Walton's Mountain, weil eine sirenenhafte Frau aufgetaucht ist, die für den Ort einige Nummern zu groß ist - und ganz besonders für Ike Godsey, der sich sehr für sie interessiert und Jim-Bob in einen gewagten Plan einweiht ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
