Die Waltons
Folge 12: Die Wette
44 Min.
In Walton's Mountain findet ein Pferderennen statt; der Erlös soll dazu beitragen, die Kriegsanleihen aufzubringen. Elizabeth berät Mary Ellen und Erin, die als einzige Frauen an der Pferdewette teilnehmen, und weist sie in die Materie ein ... Unterdessen hat auch Jeffrey große Träume: Er schwärmt schon lange für einen Filmstar. Als er von seiner Angebeteten endlich das ersehnte Autogramm erhält, reicht ihm das nicht mehr: Nun träumt er davon, sie persönlich zu treffen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH