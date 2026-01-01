Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ashley Longworth jr. ist aus dem Pazifik nach Walton's Mountain zurückgekehrt - er hat einige Wochen Heimaturlaub. Was er schon lange vorhatte, setzt er jetzt endlich in die Tat um: Er macht Erin einen Heiratsantrag, und sie sagt voller Freude ja. Doch ihr Glück wird schon kurz darauf auf eine schwere Bewährungsprobe gestellt, denn Ashley gesteht Erin, dass er während des Krieges zum Atheisten geworden ist. Die tief gläubige Erin stürzt darauf in eine schwere Krise ...

