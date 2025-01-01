Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Zwei Seiten einer Medaille

Staffel 8Folge 23
Zwei Seiten einer Medaille

Die Waltons

Folge 23: Zwei Seiten einer Medaille

46 Min.Ab 6

Mary Ellen erhält Besuch von einem Kriegskameraden ihres gefallenen Mannes Curtis. Eddie Ramirez hat den Auftrag, Mary Ellen einen Orden zu überbringen. Er soll Curtis posthum verliehen werden. Es dauert nicht lange, und die beiden verlieben sich ineinander ... Corabeth hat ganz andere Sorgen: Eine "alte Flamme" von ihr drängt auf ein Treffen ...

