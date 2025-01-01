Die Waltons
Folge 23: Zwei Seiten einer Medaille
46 Min.Ab 6
Mary Ellen erhält Besuch von einem Kriegskameraden ihres gefallenen Mannes Curtis. Eddie Ramirez hat den Auftrag, Mary Ellen einen Orden zu überbringen. Er soll Curtis posthum verliehen werden. Es dauert nicht lange, und die beiden verlieben sich ineinander ... Corabeth hat ganz andere Sorgen: Eine "alte Flamme" von ihr drängt auf ein Treffen ...
