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Dog City

Abenteuer auf dem Mond

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
Abenteuer auf dem Mond

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Dog City

Folge 11: Abenteuer auf dem Mond

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Hausmeister Bruno ist überzeugt, dass Dog City eine Invasion von Außerirdischen bevorsteht - für Eliot ein Anlass, die nächste Ace-Hart-Geschichte zu entwerfen. In dem atemberaubenden Abenteuer schickt Eliot Ace auf den Mond.

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