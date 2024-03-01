Dog City
Folge 11: Abenteuer auf dem Mond
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Hausmeister Bruno ist überzeugt, dass Dog City eine Invasion von Außerirdischen bevorsteht - für Eliot ein Anlass, die nächste Ace-Hart-Geschichte zu entwerfen. In dem atemberaubenden Abenteuer schickt Eliot Ace auf den Mond.
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF