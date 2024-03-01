Dog City
Folge 18: Der große Schwindel
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliot und Artie tauschen Hefte mit Superhelden-Geschichten aus, und Eliot beschließt, dass es an der Zeit ist, einen Superhelden in Dog City einzuführen. Als der "Wachhund" schnell zum Star avanciert, wird Ace eifersüchtig.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF