Dog City
Folge 20: Der Fall Eddie
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Arties Enthusiasmus und die zahlreiche Fanpost inspirieren Eliot, eine Geschichte mit den beliebtesten Figuren zu zeichnen. Dabei spielt Eddie als Opfer einer Entführung die Hauptrolle. Die Vile-Gang hat jedoch bald die Nase voll von ihrer Geisel.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF