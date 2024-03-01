Dog City
Folge 7: Der Fall des Vampirs
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Ein Vampir treibt sein Unwesen in der Stadt. Ace muss ihn finden, bevor alle in Panik verfallen. Rosie O'Gravy, Ace und Eddie versuchen, jeder auf seine unnachahmliche Weise, das Rätsel des "Bluthundes" zu lösen.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF