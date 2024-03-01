Dog City
Folge 3: Hick-Hack-Hackepeter
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliot hat Anweisung von seinem Boss erhalten, eine Gewalt-Geschichte zu zeichnen. Damit ist Eliot jedoch überhaupt nicht einverstanden, denn er selbst hält Gewalt für überflüssig, besonders wenn es nur darum geht, die Einschaltquoten zu steigern.
