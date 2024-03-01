Dog City
Folge 12: Die Katzenbande
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
In Eliots Mietshaus sollen Katzen einziehen, aber damit ist Hausverwalter Bruno überhaupt nicht einverstanden. Das gibt Eliot eine Anregung für sein neuestes Ace-Hart-Abenteuer. Die Katzengang hat beschlossen, Dog City zu übernehmen.
