Dog City
Folge 6: Der Fall des wahnsinnigen Radiofritzen
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Ace Hart untersucht eine Serie von Anschlägen, die auf den Rundfunksender WFIDO verübt werden, wodurch alle Mitspielende der Seifenoper "Ein Hundeleben ist das" aussteigen. Ace ahnt nicht, dass die Geräuschkulisse einen Hinweis bringt.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF