Der Fall mit den lockeren SchraubenJetzt kostenlos streamen
Dog City
Folge 2: Der Fall mit den lockeren Schrauben
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eine lose Schraube in seinem Zeichentisch bereitet Eliot großen Ärger. Aber sie inspiriert ihn gleichzeitig auch zu einem neuen Abenteuer mit Ace Hart, dem Hundeprivatdetektiv. In Eliots Geschichte hat es Ace mit dem Verbrecher Screwie Louie zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dog City
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF