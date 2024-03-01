Dog City
Folge 8: Der Diamantenbaby-Fall
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der niedliche, aber berüchtigte kriminelle Hund Puppy-Face Felson tüftelt mit Bugsy und dessen Gefolge einen Plan aus, um Zsa Zsa Gebells kostbaren "Hoffnung-auf-dem-Seil-Diamanten" zu stehlen. Der Plan läuft schief.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dog City
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF