Nicht gehorchen will gelernt sein
Dog City
Folge 4: Nicht gehorchen will gelernt sein
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliots Freund Artie muss sich an seiner neuen Schule zurechtfinden. Eliot will ihm dabei helfen und hat eine tolle Idee für sein nächstes Ace-Hart-Abenteuer. Ace und Rosie müssen Eddi aus einer Schule retten, die von Mafiaboss Bugsy geleitet wird.
Dog City
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
