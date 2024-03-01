Der Stellvertreter-FallJetzt kostenlos streamen
Dog City
Folge 14: Der Stellvertreter-Fall
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der nicht gerade geschickte Bowser übernimmt Brunos Job als Hausmeister. Das regt Eliot dazu an, Bowser den Chef der Vile-Gang in seinem Comic mit dem Meisterdetektiv Ace Hart spielen zu lassen - mit durchschlagendem Erfolg.
