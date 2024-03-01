Dog City
Folge 9: Der Fall Ace Hart
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliots Boss beim Fernsehsender will eine Ace-Hart-Sendung produzieren, die zeitgemäß ist. Zunächst versucht Eliot, seinem Boss zu folgen, aber er erkennt bald, dass er Ace Harts Charakter nicht so einfach verändern kann.
