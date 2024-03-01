Dog City
Folge 15: Frühlingsgefühle
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Als Eliot Arties Mutter kennenlernt, wird er von "Frühlingsgefühlen" übermannt. Er ersinnt lauter romantische Situationen für Meisterdetektiv Ace Hart und Rosie, die für beide mehr oder weniger peinlich verlaufen.
