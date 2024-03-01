Rätselhafte KunstdiebstähleJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Rätselhafte Kunstdiebstähle
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Auf rätselhafte Weise verschwinden aus den Museen von Dog City alle möglichen Kunstwerke, aber Ace Hart gelingt es nicht, den Fall zu lösen, sodass Chief Rosie O'Gravy den Meisterdetektiv Surelick Bones hinzuzieht.
Altersfreigabe:
6
