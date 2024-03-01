Dog City
Folge 27: Zurück zur Natur
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Bugsy will unbedingt ein besseres Image haben und spielt im Vergnügungspark den Helden, indem er mit üblen Tricks das Riesenrad manipuliert und kleine Welpen rettet. Zufällig muss sich auch Artie mit dem Thema "Helden" befassen.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF