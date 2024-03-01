Dog City
Folge 29: Eliot und der Computer
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliot hat durch den Einsatz seiner Zeitmaschine die Vergangenheit Dog Citys verändert, was Einfluss auf die Gegenwart der Stadt hat. Die Ursache ist ein Computer für Trickfilm-Animationen, den er sich angeschafft hat.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF