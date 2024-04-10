Dok 1: Sterne, Likes und Ratings - die neue Macht des KonsumentenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 10.04.2024: Dok 1: Sterne, Likes und Ratings - die neue Macht des Konsumenten
46 Min.Folge vom 10.04.2024
Bewertungen bei Google, Amazon, TripAdvisor und Co. können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Im Netz verschiebt sich die Macht hin zu den Konsument:innen. 80 Prozent der unter 40-Jährigen lesen die Online-Bewertungen bevor sie etwas kaufen oder eine Dienstleistung buchen. Für Unternehmen ist unser Urteil im Netz deshalb ein wichtiges Werkzeug im Kampf um die Kundschaft. Die Macht im Netz verschiebt sich langsam vom Verkäufer zur Kundschaft. Um die Mechanismen hinter den Online-Bewertungen zu verstehen, gründet Hanno Settele ein fiktives Geschäft. Bildquelle: ORF/Neuland Film
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