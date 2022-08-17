Dok 1: Schmutzige Wäsche - Umweltkiller ModeJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 17.08.2022: Dok 1: Schmutzige Wäsche - Umweltkiller Mode
45 Min.Folge vom 17.08.2022
Die BBC Journalistin Stacey Dooley reist um die Welt, um die versteckten Kosten der Sucht nach schneller Mode aufzudecken. Im goldenen Zeitalter der Mode haben viele Menschen Zugang zu den jüngsten Trends der Modewelt. Und Kleidung ist billig wie nie. Dass aber diese „Wegwerfmode“ unseren Planeten verschmutzt und bei den Umweltkillern im Ranking ganz weit oben ist, ist kaum jemandem bewusst. Bildquelle: ORF/BBC/Hello Halo/Allanah Langstaff
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