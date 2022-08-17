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Dok 1

Dok 1: Schmutzige Wäsche - Umweltkiller Mode

ORF1Folge vom 17.08.2022
Dok 1: Schmutzige Wäsche - Umweltkiller Mode

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Folge vom 17.08.2022: Dok 1: Schmutzige Wäsche - Umweltkiller Mode

45 Min.Folge vom 17.08.2022

Die BBC Journalistin Stacey Dooley reist um die Welt, um die versteckten Kosten der Sucht nach schneller Mode aufzudecken. Im goldenen Zeitalter der Mode haben viele Menschen Zugang zu den jüngsten Trends der Modewelt. Und Kleidung ist billig wie nie. Dass aber diese „Wegwerfmode“ unseren Planeten verschmutzt und bei den Umweltkillern im Ranking ganz weit oben ist, ist kaum jemandem bewusst. Bildquelle: ORF/BBC/Hello Halo/Allanah Langstaff

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