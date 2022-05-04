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Dok 1

Dok 1: Settele im Heimatfieber

ORF1Folge vom 04.05.2022
Dok 1: Settele im Heimatfieber

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Dok 1

Folge vom 04.05.2022: Dok 1: Settele im Heimatfieber

77 Min.Folge vom 04.05.2022

Ist die Heimat ein Ort? Ein Gefühl? Ist sie bedroht? Von innen oder von außen? Kann es gar sein, dass die Heimat zum Modetrend geworden ist oder steht Dirndl & Co für ein neues Heimatgefühl? Sicher ist: Die österreichische Heimat ist Kampfzone, Markenartikel, Sehnsuchts- und virtueller Ort in einem. "Settele im Heimatfieber" widmet sich dem Heimatboom und zeigt, in welche Richtung sich das Verständnis von Heimat aktuell dramatisch wandelt. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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