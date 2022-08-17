Dok 1: Vitamin-Wahn - Zu viel des GutenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 17.08.2022: Dok 1: Vitamin-Wahn - Zu viel des Guten
46 Min.Folge vom 17.08.2022
Künstliche Vitamine sind ein Milliardengeschäft. Ob gesunde Menschen sie wirklich brauchen, ist umstritten. Die Mikronährstoffe werden vielen Lebensmitteln beigemischt, obwohl keine Gefahr besteht, dass Menschen mit Vitaminen unterversorgt wären - bis auf wenige Risikogruppen wie Schwangere oder ältere Menschen. Sind Vitamine überdosiert, steigern sie in den schlimmsten Fällen das Krebsrisiko und können sogar lebensbedrohlich werden. In Entwicklungsländern oder bei bestimmten Mangelerscheinungen hingegen sind Vitamine dringend notwendig. Bildquelle: ORF/Genepool Productions/Steve Young & Glen Percival
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