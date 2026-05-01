Ein Hof zum Verlieben
Folge 117: Feuer der Tränen
23 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Ludwig nimmt sein verhängnisvolles Vorhaben, den Albershof in Brand zu setzen, in Angriff. Dabei ahnt er nicht, dass sich Maja noch im Haus befindet. Ludwigs überstürzter Aufbruch nach Berlin zehrt am Familiengefüge der Fischers. Dabei gehen Moritz, Anna und Leonard unterschiedlich mit ihrem Schmerz um. Holtmann lässt sich nicht davon abbringen, seinen Online-Flirt zu treffen. Doch ahnt er nicht, was das Liebes-Schicksal für ihn bereithält.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn