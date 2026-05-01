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Ein Hof zum Verlieben

Feuer der Tränen

SAT.1Staffel 1Folge 117vom 28.05.2026
Feuer der Tränen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 117: Feuer der Tränen

23 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Ludwig nimmt sein verhängnisvolles Vorhaben, den Albershof in Brand zu setzen, in Angriff. Dabei ahnt er nicht, dass sich Maja noch im Haus befindet. Ludwigs überstürzter Aufbruch nach Berlin zehrt am Familiengefüge der Fischers. Dabei gehen Moritz, Anna und Leonard unterschiedlich mit ihrem Schmerz um. Holtmann lässt sich nicht davon abbringen, seinen Online-Flirt zu treffen. Doch ahnt er nicht, was das Liebes-Schicksal für ihn bereithält.

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