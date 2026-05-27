Ein Hof zum Verlieben
Folge 116: Eskalation
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Ludwig will nach Berlin abhauen, doch zuerst plant er noch einen Anschlag auf den Albershof. Laura bewahrt Saskia vor dem Gefängnis und fühlt sich in Seelingen angekommen, genau wie ihre Mutter. Oliver und Regina wird klar, dass ihr Plan, über Ludwig an den Albershof zu gelangen, wohl fehlgeschlafen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn