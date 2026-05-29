Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Abschied

SAT.1Staffel 1Folge 119vom 29.05.2026
Abschied

AbschiedJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 119: Abschied

24 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Laura und Tim finden beieinander Halt und überwinden den Schock um Ludwig. Dabei stellen sie jeder für sich fest, wie froh und glücklich sie miteinander sind. Ludwig hängt nach der Schreckenstat durch, findet aber Trost bei seiner Familie und damit die Kraft zum Albershof zu gehen, um sich zu entschuldigen. Oliver erfährt entsetzt, dass Ludwig Benzin gekauft hat und kurz davor war, einen fatalen Fehler zu begehen. Kann es sein, dass er Schuld dran trägt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen