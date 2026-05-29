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Ein Hof zum Verlieben

Es ist perfekt

SAT.1Staffel 1Folge 120vom 29.05.2026
Es ist perfekt

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 120: Es ist perfekt

24 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Laura und Tim wollen seinen Einzug verkünden, werden jedoch wiederholt daran gehindert. Oliver empfindet Reue und lässt Laura wissen, dass es ihm ehrlich leidtut. Im Gegensatz zu ihrem Sohn, schmiedet Regina einen Plan, um dem Albershof zu schaden. Nach Ludwigs Abschied bittet Leonard seine Eltern, sich ihren Problemen zuzuwenden. Während Anna hofft, dass sie aufeinander zugehen, will Moritz jedoch Abstand und zieht zu Susi. Gibt es keine Hoffnung mehr, auf ein Happy End?

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